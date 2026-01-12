وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات

12:33 م

الوكيل الإخباري- دعت وزارة البيئة المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على نظافة البيئة والموارد الطبيعية، وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية المشتركة، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز الاستدامة البيئية للأجيال المقبلة.





كما دعت الوزارة إلى المشاركة في الحملات الوطنية للنظافة والتشجير، والإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ البرامج التوعوية والرقابية الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية وتحسين نوعية الحياة في مختلف مناطق المملكة.



وكانت الوزارة قد خصصت خطًا ساخنًا (117119) وأرقام تواصل عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى قنوات التواصل عبر جميع مواقع الوزارة الرسمية ورسائل الصفحات الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين حول أية مخالفات أو تجاوزات بيئية، بما في ذلك حالات الإلقاء العشوائي للنفايات، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.



وأكدت الوزارة أن هذه القنوات تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات البيئية وإرفاق البلاغات بالصور أو مقاطع الفيديو، بما يسهم في سرعة التحقق والاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للتشريعات البيئية المعمول بها.



وبينت الوزارة أن استقبال الشكاوى يتم من خلال عدة قنوات، تشمل: الخط الساخن لوزارة البيئة (117119)، وأرقام واتساب للإبلاغ عن المخالفات: 0790861998 / 0781801143، والموقع الرسمي للوزارة (moenv.gov.jo)، ورسائل الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.



وأشارت الوزارة إلى أن البلاغات تُستقبل على مدار الساعة، مع ضمان التعامل معها بسرية تامة، مؤكدة أن مشاركة المواطنين تُعد عنصرًا أساسيًا في إنجاح البرنامج التنفيذي، وتعزيز الرقابة البيئية، والحد من الممارسات التي تلحق الضرر بالبيئة والصحة العامة.



