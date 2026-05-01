الجمعة 2026-05-01 07:22 م

وزارة البيئة تكثّف حملاتها البيئية والتوعوية في مختلف محافظات المملكة

وزارة البيئة
الوكيل الإخباري-    كثّفت وزارة البيئة اليوم الجمعة حملاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة والعاصمة عمّان، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات الإيجابية للحفاظ على النظافة العامة في المواقع السياحية والمتنزهات والمناطق العامة.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، واستمرارًا لجهود وزارة البيئة في تنفيذ حملات النظافة والتوعية البيئية.


وشملت الحملات محافظات: المفرق، البلقاء، مادبا، إربد، عجلون، جرش، الكرك، الطفيلة، البترا، الزرقاء، إضافة إلى مناطق الأغوار الشمالية/ وادي الأردن وقضاء الظليل، والعاصمة عمّان، حيث نُفذت في مواقع متعددة أبرزها: حديقة سكة الحديد في المفرق، منطقة جلعد/السلط في البلقاء، مناطق الهيدان والواله والفيصلية في مادبا، حدائق الملك عبدالله/ لواء بني عبيد في إربد، منطقة الغابات في عجلون، المتنزه البيئي/ محمية الغزلان في جرش، محيط مقامات الصحابة في المزار الجنوبي بالكرك، منطقة السارية في الطفيلة، منطقة البترا الصغيرة (سيق النمر)، منطقة الكريمة (شارع النخيل) في الأغوار الشمالية، حديقة ومتنزه بلدية الظليل، متنزه الأمير هاشم في بيرين/ الزرقاء، إضافة إلى وسط البلد/ المدرج الروماني في العاصمة عمّان.

 
 


