وزارة البيئة تكثّف حملاتها البيئية والتوعوية في مختلف محافظات المملكة

الوكيل الإخباري- كثّفت وزارة البيئة اليوم الجمعة حملاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة والعاصمة عمّان، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات الإيجابية للحفاظ على النظافة العامة في المواقع السياحية والمتنزهات والمناطق العامة.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، واستمرارًا لجهود وزارة البيئة في تنفيذ حملات النظافة والتوعية البيئية.