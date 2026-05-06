الأربعاء 2026-05-06 01:37 ص

وزارة البيئة تنفّذ حملات نظافة وطنية شاملة في المحافظات

الأربعاء، 06-05-2026 12:14 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة البيئة حملات نظافة وطنية متزامنة في جميع محافظات المملكة، وذلك ضمن سلسلة حملات نظافة مستمرة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتحسين الواقع البيئي في مختلف المناطق،ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة العامة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وشملت المواقع التي نُفذت فيها الحملات: أطراف سكة الحديد/لواء الرصيفة ومنطقة الضليل (الزرقاء)، غابات صياغة والشارع المؤدي إلى جبل نيبو (مادبا)، محيط مركز زها الثقافي (الطفيلة)، منطقة الهيشة (معان)، غابة اليوبيل/لواء قصبة الكرك، منطقة القرن السياحية/لواء الأغوار الشمالية، منطقة أحراش الدجنية/قضاء أرحاب (المفرق)، منطقة الغابات المقابلة لمصنع ناب الفيل باتجاه عين جنا (عجلون)، لواء قصبة إربد، مقام النبي شعيب/وادي شعيب (البلقاء)، منطقة قفقفا على طريق جرش–إربد، إضافة إلى مواقع في العاصمة عمان شملت نادي الجواد العربي ومنطقة أم البساتين.


وشهدت الحملات تنفيذ مبادرة "خلي كيسك بسيارتك"، من خلال توزيع أكياس متعددة الاستخدام مخصصة للمركبات، بهدف الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز السلوك البيئي السليم لدى مستخدمي الطرق.

 
 


