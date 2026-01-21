وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في جرش

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة البيئة في محافظة جرش حملة نظافة شاملة في منطقة السبطة في لواء المعراض، ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وبما يعزز الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

