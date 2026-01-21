وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في جرش

وشملت الحملة إزالة تجمعات النفايات الصلبة والأنقاض (الطمم)، بالتنسيق مع محافظ جرش، ومتصرّف لواء المعراض، وبلدية المعراض، وبمشاركة الشرطة المجتمعية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية زراعة لواء المعراض، ومديرية الشباب، حيث تم توفير الآليات الثقيلة اللازمة لإنجاز أعمال التنظيف بشكل كامل.
