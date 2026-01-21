وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في جرش

الخميس 2026-01-22 12:30 ص

الأربعاء، 21-01-2026 11:46 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة البيئة في محافظة جرش حملة نظافة شاملة في منطقة السبطة في لواء المعراض، ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وبما يعزز الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وشملت الحملة إزالة تجمعات النفايات الصلبة والأنقاض (الطمم)، بالتنسيق مع محافظ جرش، ومتصرّف لواء المعراض، وبلدية المعراض، وبمشاركة الشرطة المجتمعية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية زراعة لواء المعراض، ومديرية الشباب، حيث تم توفير الآليات الثقيلة اللازمة لإنجاز أعمال التنظيف بشكل كامل.

 
 


