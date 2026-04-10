وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة وطنية شاملة في كافة المحافظات

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة البيئة اليوم الجمعة حملة نظافة وطنية شاملة في مختلف محافظات المملكة، وذلك بمشاركة الأمين العام لوزارة البيئة الدكتور عمر عربيات.

اضافة اعلان



وانطلقت الحملة من غابات دبين في محافظة جرش بالتزامن مع اطلاقها في كافة محافظات المملكة مع بدء موسم التنزه الذي تشهده مختلف مناطق المملكة.



وشملت الحملة عدداً من المواقع البيئية والسياحية في مختلف المحافظات، حيث نُفذت في قضاء الضليل في حديقة بلدية الضليل، وفي الطفيلة منطقة سارية العلم مجادل، وفي وادي الأردن منطقة القرن السياحية، وفي البلقاء جلعاد، وفي الزرقاء منتزه الأمير هاشم، وفي مادبا الفيصلية عيون موسى، وفي العاصمة وادي السير عراق الأمير، وفي الكرك غابة اليوبيل، وفي عجلون سوس راسون، وفي جرش دبين مقابل المتنزه البيئي ومحمية الغزلان، وفي إربد محمية اليرموك، وفي لواء البتراء منطقة البتراء الصغيرة وفي المفرق أحراش الدجنية.



وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من الإدارة الملكية لحماية البيئة، والشرطة المجتمعية والسياحية، ومديرية الدفاع المدني، والمراكز الأمنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الشباب، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى المبادرات الشبابية، ومؤسسة ولي العهد، والمراكز الشبابية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إلى جانب البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات البيئية وفعاليات المجتمع المحلي.



وتضمنت الحملات أيضاً توزيع أكياس مخصصة للنفايات داخل المركبات للحد من رمي النفايات من السيارات ضمن مبادرة خلي كيسك بسيارتك، إضافة إلى توزيع أكياس نفايات قابلة للتحلل على المتنزهين في المواقع المستهدفة، بهدف تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية وتشجيع المواطنين على الحفاظ على نظافة المواقع الطبيعية والسياحية.



وتهدف هذه الحملات إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى المواطنين، خاصة أثناء التنزه والرحلات، والتأكيد على أهمية المحافظة على نظافة المواقع الطبيعية وعدم رمي النفايات من المركبات، بما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على جمالية المواقع السياحية والطبيعية في مختلف مناطق المملكة.