السبت 2026-04-11 11:37 م

وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة وطنية شاملة

وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة وطنية شاملة
وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة وطنية شاملة
 
السبت، 11-04-2026 04:56 م
الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة البيئة، لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حملة نظافة وطنية شاملة في مختلف محافظات المملكة، بمشاركة مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية والدولية الدكتور جهاد السواعير.اضافة اعلان


وبحسب بيان للوزارة، انطلقت الحملة من متنزه سيل حسبان/زبود، بالتزامن مع مختلف محافظات المملكة، مع استمرار موسم التنزه الذي تشهده العديد من المناطق، ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

وشملت الحملة عددا من المواقع البيئية والعامة والسياحية في مختلف المحافظات، حيث نفذت في الطفيلة/منتزه عابل، وفي وادي الأردن/مقام الصحابي أبو عبيدة عامر بن الجراح، وفي البلقاء/زي، وفي الزرقاء/غابات العالوك/بيرين، وفي مادبا/الطريق الملوكي بالقرب من الجامعة الأميركية، وفي العاصمة/ناعور/متنزه سيل حسبان، وفي الكرك/شارع الجامعة/منطقة المشيرفة، وفي عجلون/مثلث اشتفينا، وفي جرش/بوابة سد الملك طلال، وفي إربد/غابات الجيزة، وفي محافظة معان/منطقة أوهيدة، وفي المفرق/محيط مركز شباب الحمراء، وفي قضاء الظليل/محيط جمعية سيدات الظليل.
 
 


