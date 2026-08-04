وزارة البيئة توزع 435 حاوية معدنية في معان والعقبة وسلطة إقليم البترا

جاء ذلك في إطار تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات (2026–2027)، لا سيما محور تحسين مستوى النظافة العامة وتعزيز البنية التحتية في مختلف محافظات المملكة، وضمن جهود الوزارة في دعم البلديات وتعزيز منظومة النظافة العامة.
وشمل التوزيع محافظة معان بواقع 385 حاوية، تم توزيعها على بلدية معان الكبرى 75، وبلدية الحسينية 40، وبلدية الشوبك 40، وبلدية الشراه 40، وبلدية الجفر 35، وبلدية أيل 35، وبلدية الأشعري 35، وجامعة الحسين بن طلال 15، وسلطة إقليم البترا 70.
كما شمل التوزيع محافظة العقبة بواقع 50 حاوية، منها 25 حاوية لبلدية حوض الديسة و25 حاوية لبلدية القويرة، إضافة إلى تزويد منطقة الزارة ماعين بـ15 حاوية معدنية لدعم جهود النظافة في المواقع السياحية والخدمية.
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