الثلاثاء 2026-08-04 03:15 م

وزارة البيئة توزع 435 حاوية معدنية في معان والعقبة وسلطة إقليم البترا

وزارة البيئة توزع 435 حاوية معدنية في معان والعقبة وسلطة إقليم البترا
وزارة البيئة توزع 435 حاوية معدنية في معان والعقبة وسلطة إقليم البترا
 
الثلاثاء، 04-08-2026 01:32 م

الوكيل الإخباري-   أنهت وزارة البيئة، أخيرا، توزيع 435 حاوية معدنية بسعة 1100 لتر، دعما للبلديات والمؤسسات في محافظتي معان والعقبة وسلطة إقليم البترا، بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمة الأماكن العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والأثرية والحدائق العامة والجامعات، بما يسهم بتعزيز مستوى النظافة العامة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.

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جاء ذلك في إطار تنفيذ محاور البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات (2026–2027)، لا سيما محور تحسين مستوى النظافة العامة وتعزيز البنية التحتية في مختلف محافظات المملكة، وضمن جهود الوزارة في دعم البلديات وتعزيز منظومة النظافة العامة.


وشمل التوزيع محافظة معان بواقع 385 حاوية، تم توزيعها على بلدية معان الكبرى 75، وبلدية الحسينية 40، وبلدية الشوبك 40، وبلدية الشراه 40، وبلدية الجفر 35، وبلدية أيل 35، وبلدية الأشعري 35، وجامعة الحسين بن طلال 15، وسلطة إقليم البترا 70.


كما شمل التوزيع محافظة العقبة بواقع 50 حاوية، منها 25 حاوية لبلدية حوض الديسة و25 حاوية لبلدية القويرة، إضافة إلى تزويد منطقة الزارة ماعين بـ15 حاوية معدنية لدعم جهود النظافة في المواقع السياحية والخدمية.

 
 


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