وزارة البيئة: توزيع 263 حاوية وسلة نفايات في البلقاء

وجاءت هذه الخطوة كمرحلة ثانية ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، تنفيذا لمحور تحسين البنية التحتية واستدامة النظافة، الهادف إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز مستوى النظافة العامة، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة في أعداد الزوار خلال موسم التنزه.
وأكدت الوزارة، أن عملية التوزيع نُفذت وفق خطة ميدانية مدروسة وضعت بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والوزارات والمؤسسات الشريكة في التنفيذ، لضمان تغطية المواقع الأكثر زيارة وتحسين خدمات جمع النفايات في المحافظة.
وأشارت الوزارة إلى شمول مجمع النفايات المركزي في غابات جلعد بحاويات سعة 1100 لتر، ليكون مركزا لتجميع النفايات لمرتادي المنطقة، بما يسهم في تعزيز النظافة والحفاظ على البيئة في المواقع الطبيعية.
وبينت أن هذه الحملة نُفذت ضمن خطة الوزارة خلال موسم التنزه، في ظل زيادة الإقبال على المناطق السياحية والمتنزهات، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.
وأكدت الوزارة أن العمل سيستمر خلال المراحل المقبلة لتوزيع المزيد من الحاويات والسلال، بما يشمل مختلف محافظات المملكة، ضمن جهودها المستمرة لتحسين الواقع البيئي وتعزيز ممارسات النظافة العامة.
