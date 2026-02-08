وزارة البيئة: قنوات التواصل مع المواطنين والمستثمرين ووسائل الإعلام مفتوحة

وأوضحت الناطقة الإعلامية باسم الوزارة، المهندسة شروق أبو طالب، أن وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، يتبع سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين والمستثمرين ومختلف الشركاء، إيمانا بأهمية الحوار المباشر والاستماع للملاحظات والشكاوى والعمل على متابعتها ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة.
وبينت أن رقم الواتساب للوزير، الذي سبق الإعلان عنه خلال منتدى التواصل الحكومي، متاح أمام الجميع لاستقبال الملاحظات والاستفسارات، وهو: (00962797377792)، وذلك تنفيذا للتوجهات الحكومية الرامية إلى الانفتاح على المواطنين وتعزيز أطر التواصل المباشر معهم، حيث يتم تحويل ما يرد إليه من شكاوى أو ملاحظات مباشرة إلى المديريات المعنية والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها شخصيا، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة القضايا بكفاءة.
وأضافت أن تنظيم بعض أوجه التواصل عبر مكتب الوزير يأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي وضمان متابعة القضايا بشكل مهني ومنظم، وليس للحد من التواصل المباشر، مشيرة إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، وقد خصصت الوزارة رقم الشكاوى الموحد (117119) لاستقبال الملاحظات والاستفسارات البيئية بشكل مستمر.
وأكدت أبو طالب، حرص الوزارة على التواصل المباشر مع وسائل الإعلام، تقديرا لدور الإعلام البارز في نشر الوعي البيئي وتعزيز الشراكة المجتمعية، موضحة أن رقم هاتف الناطق الإعلامي (0799856853) متاح للإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام للتواصل والاستفسار المباشر.
وجددت الوزارة تأكيدها ترحيبها بكافة الملاحظات والمقترحات، واستمرارها في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمستثمرين والإعلام بما يخدم العمل البيئي ويدعم جهود التنمية المستدامة.
