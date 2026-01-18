الأحد 2026-01-18 01:18 م

وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"

الأحد، 18-01-2026 12:24 م
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة البيئة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المتعلقة بالنظافة العامة والحفاظ على البيئة، مؤكدة أن رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة يعرض المخالف لغرامة مالية تتراوح بين 20 و 500 دينار.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، عبر منشور رسمي على حسابها في منصة فيسبوك: "عيب… تضيع مصاريك على مخالفة ,, أولادك أولى فيها. التزامك يحمي بيئتنا ويجنّبك الغرامة. حافظ على بيئتنا… لأنها مسؤوليتنا جميعًا".

وتأتي هذه الدعوة ضمن إطار البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.


