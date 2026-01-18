وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"

وقالت الوزارة، عبر منشور رسمي على حسابها في منصة فيسبوك: "عيب… تضيع مصاريك على مخالفة ,, أولادك أولى فيها. التزامك يحمي بيئتنا ويجنّبك الغرامة. حافظ على بيئتنا… لأنها مسؤوليتنا جميعًا".
وتأتي هذه الدعوة ضمن إطار البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
