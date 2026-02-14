الأحد 2026-02-15 12:47 ص

وزارة البيئة: نوعية الهواء "غير جيدة" بسبب الأحوال الجوية والرياح المحملة بالغبار

ا
أرشيفية
 
السبت، 14-02-2026 10:42 م

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة البيئة، السبت، من ممارسة النشاطات الخارجية للأشخاص ذوي الحساسية وكبار السن، بسبب نوعية الهواء غير الجيدة نتيجة الأحوال الجوية والرياح المحملة بالغبار.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن العاصفة الرملية مستمرة في التأثير على المملكة منذ الجمعة، مرجحة أن تستمر حتى صباح الأحد.


وأشارت إلى أن جميع محطات رصد الهواء المحيط أظهرت ارتفاعا في مستويات الغبار.


وتستمر الأجواء المغبرة بالتأثير على مناطق واسعة من المملكة، مع توقعات بتراجعها تدريجيا مع الساعات الأولى من صباح الأحد، وفق إدارة الأرصاد الجوية.


وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة لدى الإدارة استمرار انتشار الغبار بكثافات متفاوتة، حيث تبدو تركيزاته مرتفعة في شمال ووسط المملكة، إضافة إلى الأجزاء الشرقية، فيما تكون أقل كثافة في المناطق الجنوبية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى منع تصدير الأسلحة إلى السودان

ل

طب وصحة أعراض قد تشير إلى مشكلات في القلب

ل

أسواق ومال الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن غالبية الدول الإفريقية بدءا من مايو

ل

عربي ودولي إيران: صاروخ "خرمشهر" قادر على استهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين

ب

أخبار محلية تواصل الاحتفالات بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة

ى

طب وصحة روسيا: ابتكار طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية

ب

أخبار محلية ‎عاجل حملة رقابية موسعة للغذاء والدواء تستهدف معامل تعبئة الأرز والحبوب

ل

أخبار محلية الروابدة: السردية الأردنية هوية جامعة ومسؤولية دولة تحمي الإنسان وتصون المقدسات



 






الأكثر مشاهدة