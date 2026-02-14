وزارة البيئة: نوعية الهواء "غير جيدة" بسبب الأحوال الجوية والرياح المحملة بالغبار

وأوضحت الوزارة أن العاصفة الرملية مستمرة في التأثير على المملكة منذ الجمعة، مرجحة أن تستمر حتى صباح الأحد.
وأشارت إلى أن جميع محطات رصد الهواء المحيط أظهرت ارتفاعا في مستويات الغبار.
وتستمر الأجواء المغبرة بالتأثير على مناطق واسعة من المملكة، مع توقعات بتراجعها تدريجيا مع الساعات الأولى من صباح الأحد، وفق إدارة الأرصاد الجوية.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة لدى الإدارة استمرار انتشار الغبار بكثافات متفاوتة، حيث تبدو تركيزاته مرتفعة في شمال ووسط المملكة، إضافة إلى الأجزاء الشرقية، فيما تكون أقل كثافة في المناطق الجنوبية.
-
أخبار متعلقة
-
تواصل الاحتفالات بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة
-
عاجل حملة رقابية موسعة للغذاء والدواء تستهدف معامل تعبئة الأرز والحبوب
-
الروابدة: السردية الأردنية هوية جامعة ومسؤولية دولة تحمي الإنسان وتصون المقدسات
-
ندوة حول مشروع الزراعة الذكية والعضوية
-
"أوقاف الزرقاء" تطلق مجالس فقهية في رمضان
-
جلسة حوارية بعنوان "حياة ملك ومسيرة قائد" في إربد
-
رمضان مدرسة إيمانية تتجلى معالمها في المساجد
-
وفد صناعي يختتم زيارة عمل للكويت