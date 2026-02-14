وزارة البيئة: نوعية الهواء "غير جيدة" بسبب الأحوال الجوية والرياح المحملة بالغبار

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة البيئة، السبت، من ممارسة النشاطات الخارجية للأشخاص ذوي الحساسية وكبار السن، بسبب نوعية الهواء غير الجيدة نتيجة الأحوال الجوية والرياح المحملة بالغبار.

وأوضحت الوزارة أن العاصفة الرملية مستمرة في التأثير على المملكة منذ الجمعة، مرجحة أن تستمر حتى صباح الأحد.



وأشارت إلى أن جميع محطات رصد الهواء المحيط أظهرت ارتفاعا في مستويات الغبار.



وتستمر الأجواء المغبرة بالتأثير على مناطق واسعة من المملكة، مع توقعات بتراجعها تدريجيا مع الساعات الأولى من صباح الأحد، وفق إدارة الأرصاد الجوية.