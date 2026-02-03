الثلاثاء 2026-02-03 10:17 م

وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026

الوكيل الإخباري-   نظّمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورشة إطلاق عملية إعداد "التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026" للأردن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة الأردن شيري ريتسيما-أندرسون، وممثلين عن الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وفئات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

وأكد الأمين العام للوزارة مروان الرفاعي التزام الأردن بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة منذ عام 2015، مشيراً إلى أن التقرير يشكّل أداة تقييم شاملة للجهود الوطنية وفرصة لرسم خارطة طريق واضحة حتى عام 2030.


وأوضح أن إعداد التقرير يأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع إطلاق الحكومة لبرامج التحديث الاقتصادي والإداري واستراتيجية الحماية الاجتماعية وخارطة طريق التحول الرقمي، التي تمثل الإطار الوطني للعمل خلال السنوات المقبلة.

 
 


