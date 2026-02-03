وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026

وأكد الأمين العام للوزارة مروان الرفاعي التزام الأردن بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة منذ عام 2015، مشيراً إلى أن التقرير يشكّل أداة تقييم شاملة للجهود الوطنية وفرصة لرسم خارطة طريق واضحة حتى عام 2030.
وأوضح أن إعداد التقرير يأتي في توقيت مهم، بالتزامن مع إطلاق الحكومة لبرامج التحديث الاقتصادي والإداري واستراتيجية الحماية الاجتماعية وخارطة طريق التحول الرقمي، التي تمثل الإطار الوطني للعمل خلال السنوات المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين وشركة الكهرباء في مجال تدريب المهندسين
-
إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام
-
وحدة متخصصة لتلقي شكاوى النساء في النقل العام
-
الجرائم الإلكترونية تُحذّر من شراء الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
-
طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع"
-
والدة الطفلة ملك: هذا السبب الحقيقي في وفاة ابنتي
-
مدير الخدمات الطبية: مجمع خلدا لطب الأسنان سيخفف الضغط عن المدينة الطبية
-
حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين