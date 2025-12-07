الأحد 2025-12-07 12:10 م

وزارة التخطيط تستقبل عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية

الأحد، 07-12-2025 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   استقبلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية المنتسبين لدورة الإدارة العليا للضباط رقم (6)، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية المعتمد لدى معهد الإدارة والتدريب اللوجستي.اضافة اعلان


خلال اللقاء، تم إطلاع الوفد على دور الوزارة وفق قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم (10) لسنة 2024، في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي.

كما جرى استعراض جهود الوزارة في مجالات التعاون الدولي وإعداد البرامج التنموية ورسم السياسات الاقتصادية والتعاون الدولي وحشد التمويل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية.

وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن تقديره لجهود الوزارة في مجالات التخطيط التنموي، ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح، وتوفير الدعم للأولويات الاقتصادية والتنموية.
 
 


