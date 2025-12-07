وزارة التخطيط تستقبل عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية

خلال اللقاء، تم إطلاع الوفد على دور الوزارة وفق قانون التخطيط والتعاون الدولي رقم (10) لسنة 2024، في دعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي.
كما جرى استعراض جهود الوزارة في مجالات التعاون الدولي وإعداد البرامج التنموية ورسم السياسات الاقتصادية والتعاون الدولي وحشد التمويل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ذات الأولوية.
وفي ختام الزيارة، عبّر الوفد عن تقديره لجهود الوزارة في مجالات التخطيط التنموي، ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح، وتوفير الدعم للأولويات الاقتصادية والتنموية.
