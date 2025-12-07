وزارة التربية: التعليم المهني يشكّل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن

جاء ذلك خلال رعايته مندوبًا عن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال ملتقى التعليم المهني والتقني "سفراء BTEC.. عقول نامية وأيادٍ ماهرة" الذي نظّمته مديرية تربية لواء سحاب، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير برامج التعليم المهني والتقني، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية في تمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.
من جهتها، أكدت مديرة تربية لواء سحاب ختام السواريس أن الوزارة تولي التعليم المهني والتقني اهتمامًا خاصًا، لما له من دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، مشيرة إلى أهمية البرامج الدولية في تعزيز الجوانب التطبيقية لدى الطلبة.
وأكد مدير كلية التدريب التقني المتقدم في مؤسسة ولي العهد محمد الشوابكة أن التعليم المهني والتقني يمثل ركيزة أساسية لنهضة الاقتصاد الوطني، وأن الشراكة مع برنامج BTEC تسهم في رفع جودة التدريب وتعزيز المهارات العملية والابتكارية لدى الطلبة.
وفي ختام الملتقى، عبّر المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم ومديرية تربية لواء سحاب في دعم التعليم المهني والتقني وتوفير بيئة تعليمية محفزة، مؤكدين أهمية استمرار هذه البرامج في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط
-
"وادي الأردن": لم تسجل مشكلات فنية أو خطورة في سد الوحيدي عند فيضانه
-
الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين
-
وزارة التربية : تحويل مستحقات هؤلاء العاملين للبنوك
-
رئيس مفوضي سلطة البترا يتفقد الطيبة والراجف ودلاغة بعد الأمطار الغزيرة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل
-
السفير الياباني : اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا
-
العميد الدباس: أولوية لهؤلاء عند تقديم طلبات التجنيد في الأمن العام