الأحد 2025-12-07 04:45 م

وزارة التربية: التعليم المهني يشكّل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 07-12-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث أن الجهود المبذولة في مجال التعليم المهني والتقني تنسجم مع التوجيهات الملكية في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم المهني يشكل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال رعايته مندوبًا عن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال ملتقى التعليم المهني والتقني "سفراء BTEC.. عقول نامية وأيادٍ ماهرة" الذي نظّمته مديرية تربية لواء سحاب، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير برامج التعليم المهني والتقني، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية في تمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.


من جهتها، أكدت مديرة تربية لواء سحاب ختام السواريس أن الوزارة تولي التعليم المهني والتقني اهتمامًا خاصًا، لما له من دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، مشيرة إلى أهمية البرامج الدولية في تعزيز الجوانب التطبيقية لدى الطلبة.


وأكد مدير كلية التدريب التقني المتقدم في مؤسسة ولي العهد محمد الشوابكة أن التعليم المهني والتقني يمثل ركيزة أساسية لنهضة الاقتصاد الوطني، وأن الشراكة مع برنامج BTEC تسهم في رفع جودة التدريب وتعزيز المهارات العملية والابتكارية لدى الطلبة.


وفي ختام الملتقى، عبّر المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم ومديرية تربية لواء سحاب في دعم التعليم المهني والتقني وتوفير بيئة تعليمية محفزة، مؤكدين أهمية استمرار هذه البرامج في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سلطة إقليم البترا

أخبار محلية بريزات: تراجع السياحة والظروف المالية أوقفا عطاءات البنية التحتية في البترا

الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط

أخبار محلية الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات

سد الوحيدي في محافظة معان

أخبار محلية "وادي الأردن": لم تسجل مشكلات فنية أو خطورة في سد الوحيدي عند فيضانه

الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين

أخبار محلية الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين

ا

شؤون برلمانية هل يحق لمجلس النواب زيادة النفقات في الموازنة؟

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية: التعليم المهني يشكّل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن

5غ

فيديو منوع "من الغوطة".. مقطع فيديو مُسرَّب متداول لبشار الأسد



 






الأكثر مشاهدة