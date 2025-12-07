وزارة التربية: التعليم المهني يشكّل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني محمد غيث أن الجهود المبذولة في مجال التعليم المهني والتقني تنسجم مع التوجيهات الملكية في تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم المهني يشكل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن.

جاء ذلك خلال رعايته مندوبًا عن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال ملتقى التعليم المهني والتقني "سفراء BTEC.. عقول نامية وأيادٍ ماهرة" الذي نظّمته مديرية تربية لواء سحاب، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير برامج التعليم المهني والتقني، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية في تمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.



من جهتها، أكدت مديرة تربية لواء سحاب ختام السواريس أن الوزارة تولي التعليم المهني والتقني اهتمامًا خاصًا، لما له من دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، مشيرة إلى أهمية البرامج الدولية في تعزيز الجوانب التطبيقية لدى الطلبة.



وأكد مدير كلية التدريب التقني المتقدم في مؤسسة ولي العهد محمد الشوابكة أن التعليم المهني والتقني يمثل ركيزة أساسية لنهضة الاقتصاد الوطني، وأن الشراكة مع برنامج BTEC تسهم في رفع جودة التدريب وتعزيز المهارات العملية والابتكارية لدى الطلبة.