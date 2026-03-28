وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد

الوكيل الإخباري- تنتهي مساء الأحد، فترة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026، وفقًا لوزارة التربية والتعليم، التي أكدت أنها لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد التاريخ المحدد.





وبحسب الوزارة، سيحصل الطلبة النظاميون على طلبات اشتراكهم من خلال مدارسهم خلال فترة التسجيل، فيما سيحصل طلبة الدراسة الخاصة، وفق الخطة الجديدة، على طلباتهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم.



أما الطلبة الموجودون خارج المملكة، فيمكنهم مراجعة السفارات الأردنية أو المستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.



وبالنسبة لطلبة الخطط القديمة (جيل 2007 فما قبل)، من غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو رفع المعدل، سيكون تسجيلهم إلكترونيًا عن طريق الرابط (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع المشترك غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها، محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.



وبيّنت الوزارة أن على الطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد إحضار وثائق محددة لإرفاقها بطلب الاشتراك وهي صورة عن بطاقة الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر للأردني (لا يلزم تصديقها)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، إضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة بقياس 4×6 سم.



أما طلبة الدراسة الخاصة الجدد فعليهم إحضار الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها، التي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.



وأشارت الوزارة إلى أن رسوم الاشتراك تبلغ 20 دينارا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و50 دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة، وللطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) 20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان + 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و5 دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.





