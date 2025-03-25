الثلاثاء 2025-03-25 06:34 م
 

وزارة التربية تحتفل بالذكرى الـ57 لمعركة الكرامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 25-03-2025 04:43 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت وزارة التربية والتعليم، في موقع النصب التذكاري لشهداء معركة الكرامة في الشونة الجنوبية، بالذكرى السابعة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، بمشاركة كشافة ومرشدات الوزارة وأبناء الأسرة التربوية.

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وقال أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، مندوبًا عن وزير التربية، إن يوم الكرامة يحمل في معانيه أسمى صور التضحية والفداء التي سطرتها قواتنا المسلحة دفاعًا عن حياض الوطن، مشيرًا إلى الدور البطولي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية على امتداد مئوية الدولة الأردنية في الذود عن ثرى الوطن واستقراره.


واستذكر الشهداء: معاذ الكساسبة، وراشد الزيود، وسائد المعايطة، وكوكبة من الشهداء في الركبان، ومخابرات البقعة، وقلعة الكرك، والفحيص، والسلط، وغيرهم الكثير، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الحق.

 
gnews

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