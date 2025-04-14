الإثنين 2025-04-14 01:02 م
 

وزارة التربية تحتفل بيوم العلم وتوجه برفع الرايات في جميع المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 14-04-2025 11:29 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اعتزاز الأسرة التربوية بمناسبة يوم العلم والذي يصادف السادس عشر من شهر نيسان من كل عام.اضافة اعلان


وأوعز الدكتور محافظة لكوادر الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس كافة، لتزيين المباني والساحات ورفع العلم الأردني، والاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وتعزيز معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تنظم حفلًا سنويًا بهذه المناسبة بمشاركة عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية، ومجموعة من الكشافة والمرشدات في ساحتها، وتقوم بتزيين المبنى الرئيسي وإضاءتها ورفع الأعلام عليها؛ ابتهاجًا بيوم العلم.

كما حدّثت الوزارة أغلفة حساباتها كافة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفحات المديريات والمدارس بوسم #علمنا_عالٍ
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية المواصفات: شركة واحدة تقدمت بطلب استيراد أسطوانات غاز البلاستيكية

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

صورة جوية لمدينة العقبة

أخبار محلية بحث التعاون بين المعهد العالمي للنمو الأخضر وأردنية العقبة

ف

شؤون برلمانية النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة

تعبيرية

أخبار محلية الإعلان عن منح لجميع المراحل الدراسية .. رابط

رئاسة الوزراء

أخبار محلية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025

ل

أخبار محلية الأردن يشارك في أكبر مؤتمر عالمي لحماية السلاحف البحرية

صندوق الطاقة المتجددة

أخبار محلية تنويه مهم صادر من صندوق الطاقة المتجددة



 
 





الأكثر مشاهدة