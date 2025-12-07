وزارة التربية : تحويل مستحقات هؤلاء العاملين للبنوك

01:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756420 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد انها قامت بتحويل مستحقات العاملين على حساب برامج التعليم الإضافي الأردني والتعليم الإضافي المسائي/ سوريين ورياض الأطفال والمخيمات للبنوك . اضافة اعلان







تم نسخ الرابط





