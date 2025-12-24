وزارة التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة

الوكيل الإخباري- أكملت وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لتجهيز 1249 قاعة امتحانية لاستقبال 131 ألف طالب وطالبة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" التكميلي، الذي سيبدأ يوم السبت المقبل ويستمر حتى السبت 17 كانون الثاني 2026.

وقال الناطق باسم الوزارة، محمود الحياصات، الأربعاء، إن الوزارة أولت اهتماما خاصا بتوفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة للطلبة، خصوصا في ظل الظروف الجوية الباردة، مؤكدا أن جميع القاعات تم تزويدها بأنظمة تدفئة لضمان راحة الطلبة أثناء أداء الامتحانات.



وأضاف الحياصات أن بعض القاعات تم تجهيزها بأنظمة تدفئة حديثة مثل التدفئة المركزية والمكيفات، في حين تم توفير صوبات في القاعات الأخرى. كما تم الاهتمام بتوفير تهوية مناسبة وإضاءة كافية لضمان بيئة امتحانية مثالية.