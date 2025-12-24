وزارة التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة

وقال الناطق باسم الوزارة، محمود الحياصات، الأربعاء، إن الوزارة أولت اهتماما خاصا بتوفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة للطلبة، خصوصا في ظل الظروف الجوية الباردة، مؤكدا أن جميع القاعات تم تزويدها بأنظمة تدفئة لضمان راحة الطلبة أثناء أداء الامتحانات.
وأضاف الحياصات أن بعض القاعات تم تجهيزها بأنظمة تدفئة حديثة مثل التدفئة المركزية والمكيفات، في حين تم توفير صوبات في القاعات الأخرى. كما تم الاهتمام بتوفير تهوية مناسبة وإضاءة كافية لضمان بيئة امتحانية مثالية.
وأشار الحياصات إلى أن الوزارة وفرت مقاعد مريحة تتناسب مع احتياجات الطلبة، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية داخل القاعات لتسهيل حركة الطلبة وضمان توجيههم بشكل سلس، مما يسهم في خلق بيئة امتحانية مريحة تحسن من تجربة الطلاب.
