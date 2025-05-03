السبت 2025-05-03 07:58 م
 

وزارة التربية تستحدث تخصصين مهنيين جديدين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 03-05-2025 07:03 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استحداث تخصصين مهنيين جديدين ضمن برنامج (BTEC) المعتمد من شركة Pearson العالمية، الرياضة، والرعاية الصحية والاجتماعية، بهدف تزويد الطلبة بمهارات مهنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.اضافة اعلان


‏‎وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن برنامج الرعاية الصحية والاجتماعية، يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، بهدف تأهيل الطلبة للعمل في مجالات متنوعة، تشمل دور رعاية المسنين، والحضانات، والرعاية المنزلية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لوظائف مساندة في العيادات الطبية.

وأضافت أن برنامج الرياضة، يسعى لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع اللياقة البدنية، بما في ذلك التدريب الرياضي الشخصي، وإدارة مراكز اللياقة البدنية، والتدريب الرياضي داخل وخارج الأردن.

‏‎وبينت أنه سيتم تطبيق التخصصين في عدد من مديريات التربية والتعليم، كمرحلة أولية على أن يتم التوسع بها في الأعوام المقبلة لتشمل المديريات كافة.
 
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