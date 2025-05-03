وزارة التربية تستحدث تخصصين مهنيين جديدين

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن برنامج الرعاية الصحية والاجتماعية، يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، بهدف تأهيل الطلبة للعمل في مجالات متنوعة، تشمل دور رعاية المسنين، والحضانات، والرعاية المنزلية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لوظائف مساندة في العيادات الطبية.
وأضافت أن برنامج الرياضة، يسعى لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في قطاع اللياقة البدنية، بما في ذلك التدريب الرياضي الشخصي، وإدارة مراكز اللياقة البدنية، والتدريب الرياضي داخل وخارج الأردن.
وبينت أنه سيتم تطبيق التخصصين في عدد من مديريات التربية والتعليم، كمرحلة أولية على أن يتم التوسع بها في الأعوام المقبلة لتشمل المديريات كافة.
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