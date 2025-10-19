وزارة التربية تعلن الدليل الإرشادي لـ "تكميلية التوجيهي"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدليل الإرشادي لتقديم طلبات الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة التكميلية لعام 2025، موضحة أن هذا الدليل يُعد جزءًا لا يتجزأ من تعليمات امتحان شهادة الثانوية العامة، ويُعمل به على هذا الأساس.

وأكدت الوزارة أن الدورة التكميلية لعام 2025 تُعد "الأخيرة" لاستكمال متطلبات النجاح أو رفع المعدل للمشتركين في الامتحان وفق الخطة الدراسية للعام الدراسي 2017/2018، مشيرة إلى أنه في الدورات اللاحقة سيسمح لهم بالتقدم كمشتركين جدد وفق الخطة الجديدة للامتحان.