وزارة التربية تعلن الدليل الإرشادي لـ "تكميلية التوجيهي"

وأكدت الوزارة أن الدورة التكميلية لعام 2025 تُعد "الأخيرة" لاستكمال متطلبات النجاح أو رفع المعدل للمشتركين في الامتحان وفق الخطة الدراسية للعام الدراسي 2017/2018، مشيرة إلى أنه في الدورات اللاحقة سيسمح لهم بالتقدم كمشتركين جدد وفق الخطة الجديدة للامتحان.
كما أوضحت أنه يُسمح للمشتركين في الفروع المهنية، وفق الخطة الدراسية لطلبة التعليمين الأكاديمي والمهني في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024/2025 فما قبل، بالتقدم للامتحان العام لاستكمال متطلبات النجاح خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ميلادية لأول مرة، وذلك بتقديم طلب اشتراك للامتحان العام.
-
أخبار متعلقة
-
فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية
-
الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث
-
دائرة الضريبة: الإصلاحات الضريبية تهدف الى تحقيق العدالة وإنجاز الفوترة الوطني
-
حسان يوجه بتوسعة أقسام مركز صحي خريبة السوق الشامل
-
حسان يوجه بتحديث الأنظمة الإلكترونية والربط وتمديد دوام أراضي جنوب عمّان
-
فيديو.. إصابة بحادث تصادم على طريق إربد–عمّان
-
اصابة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي
-
حادث سير بين 3 مركبات بعمان .. وسائق يدخل في غيبوبة