وزارة التربية تعلن الدليل الإرشادي لـ "تكميلية التوجيهي"

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 19-10-2025 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدليل الإرشادي لتقديم طلبات الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة التكميلية لعام 2025، موضحة أن هذا الدليل يُعد جزءًا لا يتجزأ من تعليمات امتحان شهادة الثانوية العامة، ويُعمل به على هذا الأساس.

وأكدت الوزارة أن الدورة التكميلية لعام 2025 تُعد "الأخيرة" لاستكمال متطلبات النجاح أو رفع المعدل للمشتركين في الامتحان وفق الخطة الدراسية للعام الدراسي 2017/2018، مشيرة إلى أنه في الدورات اللاحقة سيسمح لهم بالتقدم كمشتركين جدد وفق الخطة الجديدة للامتحان.


كما أوضحت أنه يُسمح للمشتركين في الفروع المهنية، وفق الخطة الدراسية لطلبة التعليمين الأكاديمي والمهني في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024/2025 فما قبل، بالتقدم للامتحان العام لاستكمال متطلبات النجاح خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ميلادية لأول مرة، وذلك بتقديم طلب اشتراك للامتحان العام.

 
 
