وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية

ويستمر البرنامج لمدة ستة أسابيع، ويُعقد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الدراسي 2026/2027، ويتضمن تغطية كاملة لتكاليف السفر ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى جميع النفقات المتعلقة بالإقامة والبرنامج التدريبي.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://fulbright.irex.org
للتسجيل، وذلك في موعد أقصاه 14 شباط 2026. ولمزيد من المعلومات حول تفاصيل البرنامج، يمكن الاطلاع على الرابط: www.irex.org/fulbright-tca
.
وأكدت الوزارة أن اختيار المرشحين سيتم من قبل السفارة الأمريكية وفق استيفاء جميع الشروط المطلوبة، مع العلم أن الوزارة لن تتحمل أي نفقات مالية مرتبطة بالبرنامج، داعية جميع مديريات التربية والتعليم لتعميم هذه الفرصة على معلمي المدارس الثانوية في مختلف المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق
-
الصفدي وصالح يبحثان انعكاسات تراجع التمويل على برامج مساعدة اللاجئين
-
الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة
-
تحويل السير من خلدا باتجاه دوار صويلح بسبب حادث تدهور
-
الأمن يتعامل مع بلاغ حول سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء
-
التنمية الاجتماعية تؤمّن الإيواء لأسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما بالمفرق
-
المعطيات الفلكية في الأردن تشير إلى أن 19 شباط سيكون الأول من رمضان
-
60 ديناراً بدلاً من 60 قرشاً .. تصرّف نبيل في أحد مخابز عين الباشا يلقى إشادة واسعة بين المواطنين