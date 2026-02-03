الثلاثاء 2026-02-03 03:35 م

وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية

وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية
وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية
 
الثلاثاء، 03-02-2026 03:29 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالإشارة إلى كتاب معالي وزير الداخلية رقم ٥٩١/٤١٩ تاريخ 6 كانون الثاني 2026، عن توافر فرصة تدريبية مميزة للمعلمين المتميزين في المدارس الثانوية الأردنية في تخصصات اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، ضمن برنامج Fulbright Teaching Excellence & Achievement Program (TEA) الممول بالكامل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان


ويستمر البرنامج لمدة ستة أسابيع، ويُعقد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الدراسي 2026/2027، ويتضمن تغطية كاملة لتكاليف السفر ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى جميع النفقات المتعلقة بالإقامة والبرنامج التدريبي.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://fulbright.irex.org
 للتسجيل، وذلك في موعد أقصاه 14 شباط 2026. ولمزيد من المعلومات حول تفاصيل البرنامج، يمكن الاطلاع على الرابط: www.irex.org/fulbright-tca
.

وأكدت الوزارة أن اختيار المرشحين سيتم من قبل السفارة الأمريكية وفق استيفاء جميع الشروط المطلوبة، مع العلم أن الوزارة لن تتحمل أي نفقات مالية مرتبطة بالبرنامج، داعية جميع مديريات التربية والتعليم لتعميم هذه الفرصة على معلمي المدارس الثانوية في مختلف المحافظات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية

أخبار محلية وزارة التربية تعلن فتح باب التقديم لبرنامج Fulbright لتطوير معلمي المدارس الثانوية

العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق

أخبار محلية العثور على الشخص المفقود في سيل الزرقاء متوفياً .. والأمن يفتح التحقيق

الصفدي وصالح يبحثان انعكاسات تراجع التمويل على برامج مساعدة اللاجئين

أخبار محلية الصفدي وصالح يبحثان انعكاسات تراجع التمويل على برامج مساعدة اللاجئين

الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة

أخبار محلية الأردن .. خفض الضريبة على السيارات الكلاسيكية المستوردة

كانت في طريقها للأردن .. سوريا تضبط 2 مليون حبة كبتاغون و151 كغ حشيش

عربي ودولي كانت في طريقها للأردن .. سوريا تضبط 2 مليون حبة كبتاغون و151 كغ حشيش

تحويل السير من خلدا باتجاه دوار صويلح بسبب حادث تدهور

أخبار محلية تحويل السير من خلدا باتجاه دوار صويلح بسبب حادث تدهور

الأمن يتعامل مع بلاغ حول سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء

أخبار محلية الأمن يتعامل مع بلاغ حول سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء

التنمية الاجتماعية تؤمّن الإيواء لأسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما بالمفرق

أخبار محلية التنمية الاجتماعية تؤمّن الإيواء لأسرتين تضررتا من انهيار سقفي منزليهما بالمفرق



 






الأكثر مشاهدة