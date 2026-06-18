الخميس 2026-06-18 04:02 م

وزارة التربية تفتح باب التقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي للعام الدراسي المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 18-06-2026 02:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي للعام الدراسي 2026/2027، وذلك اعتباراً من 21 حزيران 2026 ولغاية 12 تموز 2026.اضافة اعلان


ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم إلى الدخول عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الرابط المخصص لتقديم الطلبات الإلكترونية، سواء لتقديم طلب جديد أو تفعيل الطلبات السابقة.

وأكدت الوزارة ضرورة تسليم المصدقة الجامعية ورقياً إلى قسم شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم التي يتقدم للعمل فيها المتقدم، وذلك لاعتماد الطلب واستكمال إجراءات التقديم.

وأوضحت أن مواعيد الامتحانات الخاصة بالمتقدمين سيتم الإعلان عنها لاحقاً وفق الأسس المعتمدة ومن خلال الرابط الإلكتروني ذاته، مشيرة إلى أنه لن يتم إخضاع أي متقدم للامتحان إذا كان قد اجتازه بنجاح في وقت سابق.

كما بينت الوزارة أن الطلبات غير المعتمدة من مديريات التربية والتعليم المعنية لن يُسمح لأصحابها بالتقدم للامتحان، داعية المتقدمين إلى استكمال جميع متطلبات الاعتماد خلال الفترة المحددة.
 
 


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