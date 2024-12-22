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وزارة التربية تنشر تعليمات الامتحان التكميلي 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 22-12-2024 01:35 م
الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة التربية والتعليم ارشادات لطلبة الثانوية العامة في يوم الامتحان التكميلي للعام الحالي.اضافة اعلان


وتمثلت الارشادات بما يلي:

1- احضرْ/ي إلى قاعةِ الامتحانِ قبلَ نصفِ ساعةٍ على الأقلِّ من بدء الامتحان.

2- أحضر/ي إثبات شخصيتك يوميًا.

3- لا تُدخل/ي إلى قاعة الامتحان أية أجهزة إلكترونيَّة؛ التزامًا بتعليمات الامتحان.

4- ورقة الاسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة وثائقُ رسمية، لا يجوز العبث بمحتوياتها.

5- نوفر لك مقلمة تحوي على قلم حبر وثلاثة أقلام رصاص وممحاة ومبراة؛ فلا تحضر/ي معك أيًّا من هذه الأدوات.

6- تأكد/ي من كتابة اسمك ورقم جلوسك في المكان المخصص على كل من: ورقة الأسئلة، وورقة الماسح الضوئي، ودفتر الإجابة.

7- اقرأ/ي الملحوظة الموجودة في بداية الورقة الامتحانية التي تتضمن عدد الأسئلة وعدد الصفحات قبل البدء بالإجابة.

8- على ورقة الماسح الضوئي، تظليل الإجابات يكون بقلم الرَّصاص.

9- أجب/أجيبي عن أسئلة الاختيار من متعدد بقلم الرصاص على ورقة القارئ الضوئي، أما الأسئلة الإنشائية فأجب عنها على دفتر الإجابة بقلم الحبر.

10 -انتبه/ي إلى الوقت المتبقي، وتأكد/ي من تظليل كامل الإجابات على ورقة القارئ الضوئي.

11- يمكنك الخروج من غرفة الامتحان فقط بعد نهاية الزمن المقرر، وبعد تسليم كل من ورقة الأسئلة وورقة الماسح الضوئي ودفتر الإجابة.
 
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