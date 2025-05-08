وزارة التربية تنشر قرار تأنيث المدارس بشكل رسمي

وهذا ما جاء في قرار التربية :
-
أخبار متعلقة
-
"التعليم العالي": الجامعات الأردنية بيئة أكاديمية جاذبة للطلبة من مختلف الدول
-
ولي العهد يبحث مع رئيس "جايكا" توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي
-
جامعة اليرموك تناقش أسس جائزة "زيد الرفاعي" للدراسات والفكر السياسي
-
ولي العهد يلتقي برئيس وزراء اليابان ويؤكد اعتزازه بالعلاقة الراسخة بين البلدين
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية
-
اختتام المؤتمر الوطني الثاني لتنمية الطفولة المبكرة
-
قاضي القضاة يشارك بمؤتمر عربي للقضاء بالقاهرة
-
الدكتور حازم الناصر يكتب .. الهند والسند والباكستان