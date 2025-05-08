الخميس 2025-05-08 01:50 م
 

وزارة التربية تنشر قرار تأنيث المدارس بشكل رسمي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 08-05-2025 12:22 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نشر نص قرار تأنيث المدارس بشكل رسمي، ضمن توجهاتها لتعزيز بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لطلبة المدارس .اضافة اعلان


وهذا ما جاء في قرار التربية :


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