الثلاثاء 2026-06-30 12:41 م

وزارة التربية توضح حول دوام المدارس

تنويه هام لأولياء امور طلبة المدارس
طلبة مدارس
 
الثلاثاء، 30-06-2026 11:19 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2026/ 2027 للمدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.

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ووفقا للتقويم المعلن، يبدأ دوام الهيئات التدريسية الأحد 16 آب المقبل، فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول الأحد 23 آب المقبل.


وتعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر من يوم الثلاثاء 15 كانون الأول 2026، ولغاية الاثنين 4 كانون الثاني 2027، تليها عطلة الشتاء التي تمتد من الثلاثاء 5 كانون الثاني، وحتى السبت 23 كانون الثاني 2027.


أما الفصل الدراسي الثاني، فيبدأ الأحد 24 كانون الثاني2027.


وتعقد الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الـ 12 خلال الفترة من الأربعاء 5 أيار وحتى السبت 29 أيار 2027، ولطلبة الصفوف من الرابع وحتى الـ 11 من الأحد 30 أيار وحتى الأحد 20 حزيران 2027.


وتبدأ العطلة الصيفية للطلبة اعتبارا من الاثنين 21 حزيران 2027، فيما يبلغ إجمالي عدد أيام الدوام المدرسي في الفصلين الدراسيين الأول والثاني (207) أيام.

 
 


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