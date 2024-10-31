 
الخميس 2024-10-31 01:28 م
 

وزارة التربية : ضبطنا العديد من الشهادات غير الصحيحة ولا الرسمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 31-10-2024 01:18 م
الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور عاصم العمري، أن جميع شهادات الثانوية العامة التي تصدر من دول أخرى تخضع للتدقيق في الأردن من خلال مخاطبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للدولة المعنية.اضافة اعلان


وقال العمري في تصريحات صحفية إن الوزارة ضبطت العديد من الشهادات غير الصحيحة ولا الرسمية، حيث لم يجرِ اعتمادها وتمّ اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك.

وبيّن العمري أن الوزارة تقوم بمخاطبة وزارة الخارجية للطلب من السفارات في تلك الدول بالتدقيق على صحة الشهادات، مؤكدا أن ذلك ينطبق على كافة الدول مهما كانت الأوضاع الداخلية التي تعيشها الدول من ناحية وجود اضطرابات فيها أو غير ذلك.
 
gnews

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