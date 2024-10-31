وزارة التربية : ضبطنا العديد من الشهادات غير الصحيحة ولا الرسمية

وقال العمري في تصريحات صحفية إن الوزارة ضبطت العديد من الشهادات غير الصحيحة ولا الرسمية، حيث لم يجرِ اعتمادها وتمّ اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك.
وبيّن العمري أن الوزارة تقوم بمخاطبة وزارة الخارجية للطلب من السفارات في تلك الدول بالتدقيق على صحة الشهادات، مؤكدا أن ذلك ينطبق على كافة الدول مهما كانت الأوضاع الداخلية التي تعيشها الدول من ناحية وجود اضطرابات فيها أو غير ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يُحذر من السيول خلال الساعات القادمة
-
التعليم العالي يعقد ورشة توعوية في حول الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي
-
وزير التعليم العالي يبحث مع رؤساء الجامعات تحديث الخطط الدراسية
-
اعلان هام من الثقافة العسكرية لطلبة المكرمة الملكية
-
خلال أسبوع.. رحيل ثلاثة شباب أردنيين بحوادث دهس مؤسفة
-
العضايلة: المس بحصانة "الأونروا" ودورها اغتيال سياسي
-
مناشدة بالبحث عن مصري مفقود في الأردن منذ 18 يوما
-
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة (0.30%) للتسعة أشهر الأولى 2024