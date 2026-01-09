وزارة التربية: لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة غداً السبت

وأشار إلى توفير الوزارة لوسائل التدفئة المختلفة داخل قاعات الامتحانات لطلبة الثانوية العامة؛ لغايات توفير البيئة الامتحانية الملائمة وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.
ويتقدم غدًا السبت 44845 طالبًا وطالبة من جميع الفروع للامتحان في يومه الثامن في مبحث اللغة العربية، موزعين على 562 مركزًا للامتحانات.
