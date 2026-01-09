وزارة التربية: لا تغيير على موعد امتحان الثانوية العامة غداً السبت

الجمعة 2026-01-09 09:35 م

الجمعة، 09-01-2026 07:56 م
الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، أن لا تغيير ولا تعديل على مواعيد امتحان الثانوية العامة غداً السبت؛ بسبب الظروف الجوية السائدة، حيث سيعقد الامتحان بموعدة المحدد في جدول الامتحانات.اضافة اعلان


وأشار إلى توفير الوزارة لوسائل التدفئة المختلفة داخل قاعات الامتحانات لطلبة الثانوية العامة؛ لغايات توفير البيئة الامتحانية الملائمة وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.

ويتقدم غدًا السبت 44845 طالبًا وطالبة من جميع الفروع للامتحان في يومه الثامن في مبحث اللغة العربية، موزعين على 562 مركزًا للامتحانات.
 
 


