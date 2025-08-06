الأربعاء 2025-08-06 03:08 م
 

وزارة التربية لـ الوكيل : نتائج "التوجيهي"ستُعلن كما هو مقرر

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 06-08-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم  أن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"ستُعلن كما هو مقرر يوم غد الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً .

وشدد المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أنه لن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة قبل بدء المؤتمر الصحفي.

اضافة اعلان

 

وجدد المصدر تأكيده على أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان النتائج، داعيا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول موعد إعلان النتائج أو كل من يدعي مقدرته الحصول عليها قبل صدورها بشكل رسمي من الوزارة. وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً .

  وبحسب ما اعلنته الوزارة سابقاً ، ان النتائج ستكون متاحة عند اعلانها على الموقع الإلكتروني (www.tawjihi.jo).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

0ح-

طب وصحة دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

بفع

أخبار الشركات تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

أخبار محلية المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

غ7ع

طب وصحة علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

فلسطين سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

غا

تكنولوجيا أبل تستعد للكشف عن "آيفون 17" يوم 9 سبتمبر



 
 





الأكثر مشاهدة