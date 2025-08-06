وزارة التربية لـ الوكيل : نتائج "التوجيهي"ستُعلن كما هو مقرر

الوكيل الإخباري- اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"ستُعلن كما هو مقرر يوم غد الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً .



وشدد المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أنه لن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة قبل بدء المؤتمر الصحفي.

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