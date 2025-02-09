وزارة التربية: نتيجة التقييمات الوطنية ستدخل بعلامة الاختبار النهائي للطلبة

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية محمد شحادة، إن نتيجة التقييمات الوطنية ستدخل في علامة الاختبار النهائي للطلبة.

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وأضاف شحادة الأحد، أن التقييمات الوطنية تراعي الفروقات في المستوى الأكاديمي للطلبة.



وأشار إلى أن اختيار التقييم يساعد الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم تعليمي إضافي.