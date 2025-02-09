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وزارة التربية: نتيجة التقييمات الوطنية ستدخل بعلامة الاختبار النهائي للطلبة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 09-02-2025 07:20 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية محمد شحادة، إن نتيجة التقييمات الوطنية ستدخل في علامة الاختبار النهائي للطلبة.

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وأضاف شحادة  الأحد، أن التقييمات الوطنية تراعي الفروقات في المستوى الأكاديمي للطلبة.


وأشار إلى أن اختيار التقييم يساعد الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم تعليمي إضافي.


وأوضح أن الإطار الوطني الجديد يعتمد على أساليب حديثة لتقييم الطلبة، بما يسهم بتحديد مستويات التعلم والاحتياجات التعليمية بدقة، ويساعد على إعداد خطط علاجية وأنشطة إثرائية لدعم الطلبة.

 
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