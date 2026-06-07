وزارة التربية والتعليم تحول رواتب التعليم الإضافي والمسائي والمخيمات إلى البنوك

وأكدت الوزارة أن عملية التحويل شملت جميع المستحقات الخاصة بهذه البرامج، داعية المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية، حيث قد يختلف موعد ظهور المبالغ المودعة بحسب إجراءات كل بنك وآليات المعالجة لديه.
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