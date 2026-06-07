وزارة التربية والتعليم تحول رواتب التعليم الإضافي والمسائي والمخيمات إلى البنوك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل رواتب العاملين في برامج التعليم الإضافي الأردني، والتعليم المسائي للسوريين، والمخيمات، ورياض الأطفال، ومدارس الأردن في العقبة إلى البنوك اليوم، تمهيدًا لإيداعها في حسابات المستفيدين وفق الإجراءات المعتمدة لدى البنوك.

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