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وزارة التربية والتعليم تحول رواتب التعليم الإضافي والمسائي والمخيمات إلى البنوك

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 07-06-2026 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل رواتب العاملين في برامج التعليم الإضافي الأردني، والتعليم المسائي للسوريين، والمخيمات، ورياض الأطفال، ومدارس الأردن في العقبة إلى البنوك اليوم، تمهيدًا لإيداعها في حسابات المستفيدين وفق الإجراءات المعتمدة لدى البنوك.

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وأكدت الوزارة أن عملية التحويل شملت جميع المستحقات الخاصة بهذه البرامج، داعية المستفيدين إلى متابعة حساباتهم البنكية، حيث قد يختلف موعد ظهور المبالغ المودعة بحسب إجراءات كل بنك وآليات المعالجة لديه.

 
 


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