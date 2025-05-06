الثلاثاء 2025-05-06 08:47 م
 

وزارة التربية والتعليم تعدّ استراتيجية جديدة للتغذية المدرسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 06-05-2025 06:21 م

الوكيل الإخباري-    أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية (2021–2025)، جاء استجابةً للحاجة المتزايدة لتوفير تدخلات تغذوية متكاملة وفعالة، تسهم في تحسين الحالة التغذوية للطلبة، وتعزز قدرتهم على التعلم والتحصيل، وتدعم توجهات التنمية المستدامة.

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جاء ذلك خلال ترؤس الشخاترة، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية، بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، النائب الدكتور محمد الرعود، ومدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية أمل عريفج، وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي وأعضاء اللجنة.


وقالت إن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن يُعد أحد ركائز شبكة الأمان الاجتماعي الأساسية للأطفال في المملكة، لما له من دور محوري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة في الوصول إلى التغذية السليمة داخل البيئة المدرسية.


وبيّنت الشخاترة أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات تغذوية وصحية شاملة للطلبة في المدارس الحكومية، من خلال مجموعة من الأنشطة تشمل: توفير وجبات مدرسية صحية، والتوعية التغذوية، ومراقبة الحالة الصحية، إلى جانب بناء قدرات الكوادر التعليمية والمجتمعية لضمان استدامة هذه التدخلات.


وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا، في ضوء ما نُفذ خلال السنوات الماضية، على البناء على ما تحقق من إنجازات، من خلال إعداد استراتيجية وطنية جديدة تستند إلى نتائج التقييم والمتابعة؛ بما يضمن تعزيز الاستدامة وزيادة الفاعلية، وتحقيق أثر أوسع وأعمق في البيئة المدرسية والمجتمعات المحلية.


وأكدت أن الوزارة تعوّل على هذه اللجنة التوجيهية في تقديم التوجيه الاستراتيجي، وتيسير التنسيق بين الجهات الشريكة، ومتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية بما يحقق أهدافها المرجوة، معربةً عن ثقتها بأن تسهم جهود أعضاء اللجنة بشكل فعال في إنجاح هذا البرنامج الوطني المهم، لما فيه خير وصحة الطلبة.

 
gnews

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