 
الخميس 2025-02-13 01:25 م
 

وزارة التربية والحسين للسرطان تطلقان حملة جديدة لحصالة الخير

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 13-02-2025 12:55 م

الوكيل الإخباري-   - أعلنت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة، إطلاق حملة جديدة لحصالة الخير، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، مؤكدة سعي الوزارة بجميع كوادرها للعمل على تحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية المتعلقة بصحة المواطنين.

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وأشارت خلال رعايتها مندوبة عن وزير التربية والتعليم حفل تكريم داعمي حملة حصالة الخير التابعة لمؤسسة الحسين للسرطان للعام الدراسي 2024/2025، إلى أهمية ترسيخ علاقات الشراكة القائمة مع مؤسسة الحسين للسرطان وتعميقها وتطويرها، مبينة أن حملة حصالة الخير التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة تأتي تجسيدًا للمسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها الوزارة منذ أكثر من 11 عامًا.


وأعربت عن شكرها لجميع مديريات التربية والتعليم والمعلمين والطلبة، مبينة أنه تم توزيع 1224 حصالة على 42 مديرية، وجمع أكثر من 76 ألف دينار، حيث بلغت نسبة نمو التبرعات لهذا العام 31 بالمئة، الأمر الذي يرسخ ثقافة التبرع لدى الطلبة.


كما أعربت عن شكرها لسمو الأميرة غيداء طلال، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان وكادر العمل فيها، على جهودهم المتميزة في مكافحة مرض السرطان وعلاج أبنائنا وخدمة أردننا الغالي.

 
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