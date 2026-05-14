الخميس 2026-05-14 10:33 م

وزارة التربية: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل

الخميس، 14-05-2026 09:26 م
الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون المهنية، محمد غيث، أن الوزارة ستمضي في خطتها التوسعية بقطاع التعليم المهني لتصل إلى 14 برنامجاً معتمداً خلال العام الدراسي المقبل، مع إدخال برنامجين جديدين، وذلك ضمن الرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي.اضافة اعلان


وقال غيث خلال زيارة تفقدية لمدرسة الأميرة إيمان بنت الحسين المهنية للبنات في المفرق، اليوم الخميس، رافقه خلالها السفير الكندي في عمان لوي مارتن أوميه، وممثلة اليونسكو نهى باوزير، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري أندرسون، ومديرة قصبة تربية المفرق إيمان الخوالدة، إن مشروع التعليم المهني والتقني (BTEC) بدأ بـ 6 برامج عام 2023، ليرتفع إلى 12 برنامجاً العام الحالي، وصولاً إلى 14 برنامجاً العام المقبل.

وأوضح، أن هذه البرامج صُممت بناءً على احتياجات المجتمع المحلي والقطاعات الصناعية، مع التركيز على الجانب التطبيقي العملي، مبيناً أن عدد الطلبة على مقاعد الدراسة المهنية حالياً يبلغ 46 ألف طالب وطالبة.
 
 


