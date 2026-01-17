السبت 2026-01-17 10:27 م

وزارة التربية: 412 مخالفة في تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري- قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إن 412 مخالفة جرى تسجيلها في امتحانات الثانوية العامة التكميلية حتى نهاية اليوم، وتراوحت العقوبات بين الإنذار والحرمان وإلغاء الدورة الامتحانية، وفق التعليمات الناظمة للامتحان.

وأضاف شحادة، السبت، أن الوزارة بدأت اعتبارًا من اليوم الأول للامتحانات عملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية، مشيرًا إلى اكتمال تصحيح دفاتر مبحثي الرياضيات واللغة العربية.


وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال تصحيح باقي المباحث وفق الخطة المعتمدة، مرجحًا إعلان نتائج امتحانات التكميلية في النصف الأول من الشهر المقبل.

 
 


