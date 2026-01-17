وزارة التربية: 412 مخالفة في تكميلية التوجيهي

وأضاف شحادة، السبت، أن الوزارة بدأت اعتبارًا من اليوم الأول للامتحانات عملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية، مشيرًا إلى اكتمال تصحيح دفاتر مبحثي الرياضيات واللغة العربية.
وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال تصحيح باقي المباحث وفق الخطة المعتمدة، مرجحًا إعلان نتائج امتحانات التكميلية في النصف الأول من الشهر المقبل.
