وزارة التعليم العالي تتابع أوضاع سكن طالبات أردنيات مبتعثات في أرمينيا - فيديو

الوكيل الإخباري- قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، الدكتور مهند الخطيب، إن الوزارة تتابع حاليًا الملاحظات الواردة حول أوضاع سكن الطالبات الأردنيات الدارسات في دولة أرمينيا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجهات الرسمية المعنية في الجانب الأرميني.



وأوضح الخطيب في تصريح لـ "برنامج الوكيل" أن الوزارة طلبت رسميًا من الجهات المختصة في أرمينيا الكشف على السكن الداخلي للطالبات الأردنيات والاطلاع على الملاحظات المطروحة ومناقشتها، مؤكدًا أنه سيتم تزويد الجهات المعنية بنتائج المتابعة فور ورود الرد الرسمي، مشيرًا إلى أن التأخير في الرد يعود إلى عطلة رأس السنة الميلادية.



من جهة أخرى، عبّر أولياء أمور طالبات أردنيات مبتعثات ضمن برنامج التبادل الثقافي الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قلقهم الشديد إزاء الأوضاع السكنية التي تعيشها بناتهم، مؤكدين أن السكن يعاني من ضعف كبير في مستوى النظافة والخدمات، وسوء الإدارة، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المطبخ بما يشكل انتهاكًا للخصوصية. كما أشاروا إلى ضيق الغرف ومحاولات زيادة عدد الأسرّة بصورة لا تتناسب مع المساحة، وانتشار الحشرات والبق، والانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، وغياب غسالات الملابس منذ بداية الفصل الدراسي.



وأضاف أولياء الأمور أن السكن يفتقر إلى التجهيزات الأساسية في المطبخ، حيث لا يتناسب عدد مواقد الغاز وحالتها مع عدد الطالبات المقيمات، إلى جانب ما وصفوه بقرارات إدارية تعسفية تصل إلى توجيه إنذارات قد تؤدي إلى الطرد من السكن لأسباب بسيطة. وأكدوا أن هذه الظروف أثّرت سلبًا على الصحة النفسية والجسدية للطالبات، في ظل عدم وجود جهة رسمية أردنية تمثلهم في أرمينيا، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لضمان توفير بيئة سكنية آمنة وإنسانية لبناتهم.

