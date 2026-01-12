وزارة التعليم العالي ترفع عدد مستفيدي صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 60 ألفا

وأكد الخطيب في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تعكس التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الاستثمار في مستقبل الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن.
وأضاف، أن جلالة الملك يحرص على الدوام على ألا تكون الأوضاع الاقتصادية، سواء للأسرة أو للطالب، سببا بحرمان الطلبة من استكمال تعليمهم الجامعي، لا سيما الطلبة المتفوقين، مؤكدا أن دعم التعليم يعد استثمارا مباشرا برأس المال البشري.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي
-
تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات في جامعات بسبب الأحوال الجوية - اسماء
-
الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء
-
رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب
-
الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)
-
منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي