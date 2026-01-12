الإثنين 2026-01-12 08:19 م

وزارة التعليم العالي ترفع عدد مستفيدي صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 60 ألفا

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، الاثنين، إن عدد المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي سيرتفع من نحو 56 ألف طالب وطالبة إلى قرابة 60 ألفا، في ضوء زيادة مخصصات الصندوق.

وأكد الخطيب في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تعكس التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الاستثمار في مستقبل الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الوطن.


وأضاف، أن جلالة الملك يحرص على الدوام على ألا تكون الأوضاع الاقتصادية، سواء للأسرة أو للطالب، سببا بحرمان الطلبة من استكمال تعليمهم الجامعي، لا سيما الطلبة المتفوقين، مؤكدا أن دعم التعليم يعد استثمارا مباشرا برأس المال البشري.

 
 


