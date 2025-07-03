وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر حزيران الماضي

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والإعلام، اليوم الأربعاء، أنّها استقبلت (9924) دراسة لغايات إصدار بطاقات التامين الصحي (136) معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت (141) معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة، و(806) معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.
ووفق التقرير، فقد تم إلحاق (38) طفلاً في دور رعاية الأطفال الإيوائية، وخروج (38) طفلاً من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة (5) ، كما تم ترخيص (4) حضانات.
وبين التقرير، أن عدد النساء والأطفال المستفيدين من خدمات مكاتب الخدمة الاجتماعية - إدارة حماية الأسرة والأحداث (229) حالة، كما بلغ عدد الأحداث المحولين تحت أشراف مراقب السلوك (421) حدثاً بموجب قرار قضائي، فيما بلغ عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة (218) حدثاً، استفاد منهم (88) حدث من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال العاملين من الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة (39) طفلاً.
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