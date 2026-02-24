وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد

وتخلل الإفطار تقديم فقرات دينية من عدد من منتفعات الدار، إلى جانب تنظيم مسابقات وتوزيع هدايا، في أجواء أسرية، بمشاركة مقدمات الرعاية والمشرفات، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وقضاة وممثلين عن القطاع التطوعي.
وتقدم دار الحنان خدمات الرعاية والتأهيل للفتيات من الأيتام وفاقدات السند الأسري، من خلال برامج تُعنى بالتنشئة السليمة، وتوفير الاحتياجات الأساسية، والاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية والتعليمية، إضافة إلى تنمية المهارات، بما يسهم في إعادة إدماجهن اجتماعيًا ضمن برامج هادفة تراعي مصلحتهن الفضلى.
