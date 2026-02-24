وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إفطارًا رمضانيًا للمنتفعات من دار الحنان ومركز "مطمئنة" في مدينة إربد، ضمن البرنامج الرمضاني الذي تنفذه الوزارة خلال الشهر الفضيل في دور الرعاية التابعة لها.

وتخلل الإفطار تقديم فقرات دينية من عدد من منتفعات الدار، إلى جانب تنظيم مسابقات وتوزيع هدايا، في أجواء أسرية، بمشاركة مقدمات الرعاية والمشرفات، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وقضاة وممثلين عن القطاع التطوعي.