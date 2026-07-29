وزارة التنمية الاجتماعية و"الإسكوا" تؤكدان أهمية توسيع الشراكة في الأردن

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الوكيل الإخباري- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال استقبالها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة - الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الأربعاء في الوزارة، سبل التعاون المشترك في مجالات التنمية الاجتماعية. اضافة اعلان





وأكدت بني مصطفى أهمية الشراكة والتعاون بين الوزارة و"الإسكوا" في دعم البرامج المقدمة للفئات المستهدفة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى أهمية تعميق التعاون وتوسيع نطاق الشراكة بما يصب في الأولويات التنموية في الأردن، ورؤية التحديث الاقتصادي، وما يرتبط بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033).



واستعرضت بني مصطفى، خلال اللقاء، الإنجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ البرامج المشتركة في مجال بناء القدرات، وتبادل الخبرات، والدعم الفني، وأهمية دعم المركز العربي لدراسة السياسات الاجتماعية الذي تستضيفه المملكة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.



كما بحثت بني مصطفى تعزيز الشراكة مع "الإسكوا" لدعم تطوير منظومة حماية اجتماعية دامجة ومستدامة، مع التركيز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوسيع فرص إدماجهم في المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى دعم بيان عمّان الصادر عن المؤتمر العربي الدولي رفيع المستوى حول "تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية"، وكذلك التعاون المشترك في مجال الدعم الفني في إطار انضمام المملكة إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، ودعم سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية.



من جانبها، أشارت المشاط إلى أهمية التعاون المشترك بين "الإسكوا" ووزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ عدد من البرامج المشتركة، معربةً عن تطلعها إلى تعزيز الشراكة والتنسيق في تنفيذ مختلف أشكال الدعم الفني وبناء القدرات في المجالات الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على الفئات الاجتماعية المستهدفة.





