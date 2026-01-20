الثلاثاء 2026-01-20 01:21 م

وزارة التنمية: بدء صرف المدافئ الآمنة الأحد

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
الثلاثاء، 20-01-2026 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن استعدادات الوزارة مبنية على خطط لدعم الأسر في فصل الشتاء.اضافة اعلان


وأكدت بني مصطفى أن التدفئة الآمنة تعتبر من جزء من مهام الوزارة، مؤكدة على جهود الوزارة لدعم وتوفير وسائل التدفئة الآمنة للأسر، ويستفيد منها آلاف الأسر بشكل مستمر.

وأضافت أن قرار استبدال المدافئ غير الآمنة الذي صدر بتوجيه من رئيس الوزراء يهدف للحفاظ على سلامة الموظفين، مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء دعم استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة للأسر التي لا تمتلك وسائل آمنة للتدفئة.

وقالت إن الوزارة بالشراكة مع تكية أم علي ودعم من شركة مناجم الفوسفات بدأت باستبدال المدافئ من تاريخ 8/كانون الثاني وأن عدد المدافئ التي تم استبدالها 1285 مدفأة حتى الآن.
 
 


