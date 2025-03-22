وزارة الثقافة تحتفل بذكرى معركة الكرامة

الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة الثقافة أمس الجمعة في المركز الثقافي الملكي، بالذكرى 57 لمعركة الكرامة الخالدة الذي يصادف اليوم 21 آذار من كل عام، بحضور واسع من المواطنين ومختلف شرائح المجتمع.

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وتأتي الاحتفالية لأهمية معركة الكرامة والقيم المستلهمة منها، في المعنوية العالية للجيش العربي المصطفوي ودفاعه الدائم عن كلّ القضايا العربية، وقضية فلسطين المركزية بالنسبة للأردن، وتعزيز قيمة هذه المعركة وقصّة صمود وبطولات الجيش العربي المصطفوي الذي سطّر أعظم الملاحم في الدفاع عن ثرى الأردن الأعزّ والأبهى.



وتعمل وزارة الثقافة على تضمين هذه القيمة الكبيرة لـ"الكرامة" في منشوراتها وإصداراتها ومجلاتها، من خلال مديرية الدراسات والنشر في الوزارة.



واشتمل الاحتفال، على أناشيد وأغانٍ وطنيّة وقراءات شعريّة بذكرى معركة الكرامة الخالدة في التاريخ ودروس النصر والشهادة التي قدّمها الجندي الأردني دفاعًا عن أرضه وعرضه.



وعرضت الوزارة فيلمًا توثيقيًّا للمعركة وأهميتها الاستراتيجية ومبادئها وقصّة الصمود الأردني في الدفاع عن الأرض.