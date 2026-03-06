السبت 2026-03-07 12:36 ص

وزارة الثقافة تختتم فعاليات أماسي رمضان في الكرك

ق
جانب من الفعاليات
 
الجمعة، 06-03-2026 10:45 م

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، فعاليات أماسي رمضان في أسبوعها الثالث على مسرح مركز الحسن الثقافي، بحضور حشد كبير من أفراد المجتمع المحلي والعائلات من مختلف أنحاء المحافظة.

اضافة اعلان


وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن برنامج أماسي رمضان يأتي من خلال حزمة فعاليات ثقافية وفنية، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تنويع البرامج الثقافية خلال الشهر الفضيل والتي تنسجم مع ما يحمله الشهر من قيم روحية واجتماعية.


وأكدت على دورها في توفير بيئة ثقافية تلبي تطلعات الأسرة وتوازن بين البعد الروحي والترفيهي وتصل إلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة.


وتضمنت الأمسية، كرنفالاً متنوعًا للعائلة والأطفال، وفقرات من الأغاني التراثية والوطنية قدمها الفنان الأردني فادي رأفت، والتي نالت إعجاب الحضور.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي بلومبرغ: السعودية تكثّف اتصالاتها مع إيران لاحتواء الصراع

ت

عربي ودولي قطر بشأن الاعتداءات الإيرانية: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد

ن

أخبار محلية الأمن العام: سقوط جسم متفجر في إربد ولا إصابات - فيديو

ل

عربي ودولي القوات المسلحة الإيرانية: لم نغلق مضيق هرمز

ب

أخبار محلية الملك: الأردن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه

ب

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

ل

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 11 قتيلا و17 جريحا في غارات إسرائيلية على بعلبك وقلويه

ب

أخبار محلية مجلس محافظة جرش يطلع على واقع واحتياجات نادي جرش الرياضي



 






الأكثر مشاهدة