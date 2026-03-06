وزارة الثقافة تختتم فعاليات أماسي رمضان في الكرك

وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن برنامج أماسي رمضان يأتي من خلال حزمة فعاليات ثقافية وفنية، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تنويع البرامج الثقافية خلال الشهر الفضيل والتي تنسجم مع ما يحمله الشهر من قيم روحية واجتماعية.
وأكدت على دورها في توفير بيئة ثقافية تلبي تطلعات الأسرة وتوازن بين البعد الروحي والترفيهي وتصل إلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
وتضمنت الأمسية، كرنفالاً متنوعًا للعائلة والأطفال، وفقرات من الأغاني التراثية والوطنية قدمها الفنان الأردني فادي رأفت، والتي نالت إعجاب الحضور.
