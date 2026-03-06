وزارة الثقافة تختتم فعاليات أماسي رمضان في الكرك

الوكيل الإخباري- اختتمت وزارة الثقافة اليوم الجمعة، فعاليات أماسي رمضان في أسبوعها الثالث على مسرح مركز الحسن الثقافي، بحضور حشد كبير من أفراد المجتمع المحلي والعائلات من مختلف أنحاء المحافظة.

وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة، إن برنامج أماسي رمضان يأتي من خلال حزمة فعاليات ثقافية وفنية، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تنويع البرامج الثقافية خلال الشهر الفضيل والتي تنسجم مع ما يحمله الشهر من قيم روحية واجتماعية.



وأكدت على دورها في توفير بيئة ثقافية تلبي تطلعات الأسرة وتوازن بين البعد الروحي والترفيهي وتصل إلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الإعاقة.