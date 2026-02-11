الأربعاء 2026-02-11 10:16 م

وزارة الثقافة تطلق برنامجها السنوي "أماسي رمضان"

الأربعاء، 11-02-2026 09:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج "أماسي رمضان"، والذي يتضمن فعاليات عديدة، جاءت انسجامًا مع ما للشهر الفضيل من قيم روحية واجتماعيّة، ولما للجانب الثقافي من حضور في هذا المجال.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة الأربعاء، قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إنّ البرنامج غنيّ بالفعاليات التي تراعي التنوّع وبثّ القيم الإيجابية خلال أيام الشهر الفضيل، لافتًا إلى مشاركة عدد من فرق الإنشاد الديني، والمنشدين الأردنيين والعرب.


وأضاف الرواشدة، أنّ هناك العديد من الفقرات الترفيهيّة المخصصة للأطفال والمناسبة للعائلة الأردنية، التي تؤكد القيم السمحة للشهر الفضيل، إذ يشكّل الجانب الثقافي جزءًا مهمًّا كلّ عام من شهر رمضان المبارك.

 
 


