وزارة الثقافة تطلق برنامجها السنوي "أماسي رمضان"

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة الأربعاء، قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إنّ البرنامج غنيّ بالفعاليات التي تراعي التنوّع وبثّ القيم الإيجابية خلال أيام الشهر الفضيل، لافتًا إلى مشاركة عدد من فرق الإنشاد الديني، والمنشدين الأردنيين والعرب.
وأضاف الرواشدة، أنّ هناك العديد من الفقرات الترفيهيّة المخصصة للأطفال والمناسبة للعائلة الأردنية، التي تؤكد القيم السمحة للشهر الفضيل، إذ يشكّل الجانب الثقافي جزءًا مهمًّا كلّ عام من شهر رمضان المبارك.
