 
الخميس 2025-03-06 05:50 م
 

وزارة الثقافة تطلق فعاليات "رمضانيات 2025"

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
 
الخميس، 06-03-2025 04:33 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن الأمسيات الثقافية الفنية التي تنظمها الوزارة ومديرياتها في المحافظات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع وتشاركية مع وزارات وهيئات ثقافية بعنوان "رمضانيات 2025"، تنطلق من مناخات الشهر الفضيل التقليدية بما تحمل من قيم للتواصل بين الأجيال وافراد المجتمع وتعزز قيم المحبة والتسامح.

اضافة اعلان


واضاف الرواشدة في بيان للوزارة اليوم الخميس، إن الفعاليات والأمسيات التي ستنطلق مساء اليوم ،  تعكس ثراء المخزون التراثي في الريف والبادية والمدينة الأردنية، معربا عن اعتزازه وتقديره للشركاء: وزارة الداخلية، وزارة الشباب، وزارة السياحة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاتصال الحكومي، أمانة عمان الكبرى، المؤسسات الإعلامية، هيئة كلنا الأردن ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية والبلديات ومجالسها على امتداد الوطن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مزرعة دجاج داخلية

أخبار محلية القضاة: استقرار الأسعار في الأسواق وتوقّع انخفاض أسعار الدجاج

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي أكثر من 47 مليون دينار قيمة الحوالات للمحاكم عبر الواجهة الموحدة للدفع

مستشفى

أخبار محلية وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

مستشفى

أخبار محلية إنقاذ عشريني بعد إصابته بعيار ناري في الزرقاء

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية العودات: حقوق الإنسان في الأردن مشروع نهضوي

تجمع مياه الأمطار

أخبار محلية بلدية الرويشد تخلي مركبات جرفتها السيول

احدى مركبات الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة عشرينية بانهيار سقف منزلها بالشونة الشمالية

وزارة الثقافة

أخبار محلية وزارة الثقافة تطلق فعاليات "رمضانيات 2025"



 
 



 

الأكثر مشاهدة