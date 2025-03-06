وزارة الثقافة تطلق فعاليات "رمضانيات 2025"

واضاف الرواشدة في بيان للوزارة اليوم الخميس، إن الفعاليات والأمسيات التي ستنطلق مساء اليوم ، تعكس ثراء المخزون التراثي في الريف والبادية والمدينة الأردنية، معربا عن اعتزازه وتقديره للشركاء: وزارة الداخلية، وزارة الشباب، وزارة السياحة، وزارة الإدارة المحلية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاتصال الحكومي، أمانة عمان الكبرى، المؤسسات الإعلامية، هيئة كلنا الأردن ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الثقافية والبلديات ومجالسها على امتداد الوطن.
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