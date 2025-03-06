وزارة الثقافة تطلق فعاليات "رمضانيات 2025"

الوكيل الإخباري- قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن الأمسيات الثقافية الفنية التي تنظمها الوزارة ومديرياتها في المحافظات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع وتشاركية مع وزارات وهيئات ثقافية بعنوان "رمضانيات 2025"، تنطلق من مناخات الشهر الفضيل التقليدية بما تحمل من قيم للتواصل بين الأجيال وافراد المجتمع وتعزز قيم المحبة والتسامح.

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