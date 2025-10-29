وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل

09:53 م

الوكيل الإخباري- تطلق وزارة الثقافة، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، مهرجان الأغنية الأردنية 2025، في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني المقبل. اضافة اعلان





ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء يهدف المهرجان إلى دعم الإبداع الموسيقي، وإبراز الأصوات والكفاءات الفنيّة الشابة، وترسيخ حضور الأغنية الأردنية في المشهد الثقافي والفني.



وبينت الوزارة، في بيانها، أنه تأهل للمشاركة في مسابقة المهرجان، والمنافسة على الجوائز، عشرة مشاركين، وهم: غالية السقار "دندن معي"، وعاصم الخلايلة "عمان"، ووسيم العسل "سايق عليك الله"، وأسامة حمزة "بيت بال البيت" .



كما تأهل أنس شلول "استيقظت عمان"، أنس الخلايلة "يا موطني"، وحاتم النعيمات "شموع الأمل"، آية الحديدي "رسالتنا"، ولين شناق "نرجسي"، ومهند حلح "علي العلم".



ويتنافس المشاركون على جوائز المهرجان، وهي: الأولى، وتبلغ قيمتها 6 آلاف دينار، والثانية، وتبلغ قيمتها 4 ألاف دينار، والثالثة، وتبلغ قيمتها ألفي دينار.



وقال البيان إنه من خلال المهرجان تسعى الوزارة إلى تنشيط الحركة الغنائية الأردنيّة والعربيّة في إطار علميّ منهجي يتناسب مع التّوجّهات الوطنيّة، إضافة إلى تعزيز استلهام الموروث الثّقافيّ والفني الأردني والعربي، والاستفادة من أدوات البيئة الشّعبية؛ لإعادة إنتاج أغنية أردنية وعربية معاصرة في صياغات تتناسب مع حاجات المتلقي النفسية والذهنية، وتشجيع المواهب الواعدة.



ويعزز المهرجان، بحسب البيان، إذكاء روح التّنافس البنّاء بين المطربين والملحّنين وكتّاب الأغنية الأردنيّين، وتنمية الرّوابط وتوثيق الصّلات بين الفنّانين الأردنيّين والمؤسّسات المتخصّصة، وبين النّقّاد والباحثين في مجال الموسيقى والغناء.



كما يسهم بإغناء الحركة الموسيقية الأردنية، وإيجاد مناخات جديدة ملائمة للموهوبين، وإشاعة ثقافة الفرح داخل المجتمع الأردني، والارتقاء بالذائقة الجمالية.



وضمت اللجنة العليا للمهرجان، التي يرأسها، أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد، كلًا من: نقيب الفنانين المخرج محمد يوسف العبادي، والفنان ضرغام بشناق، والدكتور إميل حداد، والدكتورة حنان السيوف، والفنان حسين دغيمات (مدير المهرجان)، وسمية عواد مقررا.