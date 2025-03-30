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وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك

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أرشيفية
 
الأحد، 30-03-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك ضمن "رمضانيات 2025"، في مختلف محافظات المملكة ابتداءً من ثاني أيام العيد.

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ووفقًا لبيان صحفي صدر، اليوم الأحد، عن الوزارة، فإن الفعاليات تهدف إلى إحياء الأجواء الاحتفالية وتقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة للجمهور من الساعة 4 عصرا حتى 7 مساءً.


ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى حضور فعاليات عيد الفطر المجانية في مختلف محافظات المملكة.


ويشتمل برنامج الفعاليات على ثلاث فقرات رئيسة تتضمن عروضا غنائية ووطنية وتراثية، ومسرحية، وكرنفالات للأطفال.


وستقام الفعاليات في المركز الثقافي الملكي في عمان، وفي مأدبا بقاعة بلدية مأدبا، والمفرق في نادي المعلمين، وفي إربد بمركز إربد الثقافي.

 

كما ستقام في جرش بقاعة بلدية جرش الكبرى، وفي معان بمركز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي، وفي البلقاء بالمركز الثقافي، وفي الكرك بمركز الأمير الحسن الثقافي، وفي الطفيلة بمؤسسة إعمار الطفيلة.

 
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