وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك

ووفقًا لبيان صحفي صدر، اليوم الأحد، عن الوزارة، فإن الفعاليات تهدف إلى إحياء الأجواء الاحتفالية وتقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة للجمهور من الساعة 4 عصرا حتى 7 مساءً.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين، إلى حضور فعاليات عيد الفطر المجانية في مختلف محافظات المملكة.
ويشتمل برنامج الفعاليات على ثلاث فقرات رئيسة تتضمن عروضا غنائية ووطنية وتراثية، ومسرحية، وكرنفالات للأطفال.
وستقام الفعاليات في المركز الثقافي الملكي في عمان، وفي مأدبا بقاعة بلدية مأدبا، والمفرق في نادي المعلمين، وفي إربد بمركز إربد الثقافي.
-
أخبار متعلقة
-
إقبال متميز على شراء الملابس في العشر الأواخر من رمضان
-
الأردن.. إقامة صلاة عيد الفطر عند 7 صباحا
-
الأردن يرحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
-
طالب أردني من "طب اليرموك" يحصل على "درجة الشرف" من جامعة UCLA الأمريكية
-
الحكومة تكشف عن مطالب النواب خلال اللقاءات الأخيرة
-
ضبط شخص خطف حقيبة فتاة بالشارع العام في محافظة جرش
-
مديرية شباب إربد تواصل نشاطاتها خدمة للقطاع
-
بلدية إربد تواصل استقبال المراجعين لإنهاء المعاملات غدا