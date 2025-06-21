وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته الخامسة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته الخامسة، في العاصمة وجميع المحافظات، والتي ستبدأ الجمعة 27 حزيران، ويتواصل المهرجان أيام الجمع من كل أسبوع، بالتناوب بين محافظات الشمال والوسط والجنوب، لتستمر حتى نهاية شهر آب. اضافة اعلان





ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، السبت، تتضمن فعاليات وأنشطة المهرجان أنشطة لجميع الفئات العمرية، من بينها فعاليات ترفيهية للأطفال من ألعاب ورسم على الوجوه، وبازارات لحرف يدوية ومنتجات محلية، وحفلات فنية وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية.



وستُقام هذه الفعاليات التي تتسم بكونها ذات قيمة ثقافية تستهدف العائلة الأردنية في عدد من المواقع وهي المدرج الروماني، وحدائق الجبيهة، ومتحف الدبابات في العاصمة عمان، مدينة الأمير محمد للشباب وحديقة الرصيفة في الزرقاء، وفي ساحة مجمع عقبة بن نافع في البلقاء، والساحة الهاشمية في جرش، وساحة معسكرات الحسين للشباب عجلون، ومدينة الحسن للشباب في إربد، والملعب البلدي في المفرق، ومدينة الأمير هاشم في مأدبا، وساحة القلعة في الكرك، وملعب الطفيلة الرياضي في الطفيلة، ومجمع الأميرة هيا بنت الحسين في معان، بالإضافة لمركز الزوار في البتراء، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة.



وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة إن مهرجان صيف الأردن، الذي تقام فعالياته على امتداد المحافظات يهدف إلى تنشيط الحركة الثقافية والسياحية في مدينة عمان، والمحافظات بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة من خلال توفير مساحة لعرض منتجاتهم.