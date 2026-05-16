وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الثقافة برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، التي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 أيار الحالي في جميع محافظات المملكة.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة السبت، تبدأ الفعاليات يومياً عند الساعة الخامسة مساءً، وتستمر حتى ساعات الليل، وتتضمن حفلات غنائية وطنية يحييها فنانون وفرق شعبية أردنية، وعروضاً فلكلورية وتراثية، وعروضاً موسيقية ومسرحية، وعروض الطبول والفرق الجوالة.



وتشتمل الفعاليات على مبادرات ثقافية محلية، وأنشطة مخصصة للأطفال، منها الرسم على الوجوه، وألعاب ترفيهية، وشخصيات كرتونية، ورسم بالحنّاء، ومسابقات ثقافية، وهدايا، وجوائز.



كما تشتمل على بازارات للمنتجات المحلية والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية، دعماً للأسر المنتجة، وإبرازاً للموروث الثقافي الأردني، إلى جانب مشاركة واسعة للمواهب الشابة وفرق الكشافة، ضمن فعاليات مجانية ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.



ويشتمل برنامج الفعاليات على عروض مركزية ومسائية كبرى يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الاستقلال، إلى جانب مسيرات كرنفالية، وعروض لفرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية، وفرقة موسيقات الأمن العام، إضافة إلى عروض لسلاح الجو الملكي.



وستقام، بحسب البيان، عروض للألعاب النارية في مختلف المحافظات مساء يوم الاثنين المقبل احتفاءً بعيد الاستقلال، إلى جانب عرض مميز للألعاب النارية والليزر في أبراج بوابة الأردن (محيط منطقة الدوار السادس)، بمصاحبة مقطوعة موسيقية للموسيقار هيثم سكرية.