وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، يتضمن البرنامج الاحتفالي فعاليات وطنية متنوعة لجميع أفراد العائلة، إذ يشمل فقرات للأطفال، من ألعاب ترفيهية، ورسم على الوجوه، وهدايا، إلى جانب فقرات غنائية وطنية، وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية، ومسابقات ثقافية، إضافة إلى بازار لبيع منتجات محلية وحرف يدوية متنوعة.
وستبدأ الفعاليات خلال تلك الفترة من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، فيما سيتم إطلاق الألعاب النارية يوم الأحد المقبل، 25 أيار، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف مساءً عند أبراج السادس، كما سيكون هناك عروض لوحات فنية لطائرات الدرون في الساعة 9:00 مساءً، والساعة 9:45 مساءً في منطقة رغدان.
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