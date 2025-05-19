وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الثقافة عن فعاليات برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، في العاصمة والمحافظات، والتي ستبدأ يوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل.

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ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، يتضمن البرنامج الاحتفالي فعاليات وطنية متنوعة لجميع أفراد العائلة، إذ يشمل فقرات للأطفال، من ألعاب ترفيهية، ورسم على الوجوه، وهدايا، إلى جانب فقرات غنائية وطنية، وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية، ومسابقات ثقافية، إضافة إلى بازار لبيع منتجات محلية وحرف يدوية متنوعة.