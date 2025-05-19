الإثنين 2025-05-19 09:11 م
 

وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79

وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79
وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ79
 
الإثنين، 19-05-2025 06:09 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الثقافة عن فعاليات برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، في العاصمة والمحافظات، والتي ستبدأ يوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل.

اضافة اعلان


ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، يتضمن البرنامج الاحتفالي فعاليات وطنية متنوعة لجميع أفراد العائلة، إذ يشمل فقرات للأطفال، من ألعاب ترفيهية، ورسم على الوجوه، وهدايا، إلى جانب فقرات غنائية وطنية، وعروض فلكلورية تقدمها فرق وطنية وشعبية، ومسابقات ثقافية، إضافة إلى بازار لبيع منتجات محلية وحرف يدوية متنوعة.


وستبدأ الفعاليات خلال تلك الفترة من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، فيما سيتم إطلاق الألعاب النارية يوم الأحد المقبل، 25 أيار، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف مساءً عند أبراج السادس، كما سيكون هناك عروض لوحات فنية لطائرات الدرون في الساعة 9:00 مساءً، والساعة 9:45 مساءً في منطقة رغدان.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 22 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة

ارشيفية

فلسطين الاعلام العبري: حماس فرضت دخول مساعدات لغزة مقابل عيدان

بوتين

عربي ودولي بوتين: المباحثات مع كييف تسير "في الاتجاه الصحيح" بعد محادثات إسطنبول

غزة

فلسطين بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد بخطوات ضد إسرائيل إذا استمر الهجوم على غزة

تعبيرية

أخبار محلية 30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

تعبيرية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات

ارشيفية

فلسطين يديعوت أحرونوت: الحكم على 3 جنود بالسجن لرفضهم المشاركة بالحرب على غزة

غزة

فلسطين الأمم المتحدة : دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة